İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getiren 2 şahıs yakalandı

İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen 2 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 2 şahsın İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu madde getirdikleri tespit edildi. Harekete geçen ekipler tarafından A.D. ve M.T. isimli şahısların üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 66,81 gram metamfetamin ile 0,48 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Şahıslar işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.