İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getiren iki şüpheli yakalandı

İstanbul’dan Kastamonu’ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen iki kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirdiği tespit edilen iki kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, İstanbul'dan Kastamonu'nun Tosya ilçesine piyasaya sürmek üzere uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen A.B. ve H.Y. isimli şahısların üzerinde ve evlerinde uyuşturucu madde arama köpeği ‘Yekten' ile arama yapıldı. Yapılan aramada bin 787 adet sentetik hap, 15 gram toz esrar, 7 adet extacy hap, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 19 adet fişek ele geçirildi.


Jandarma ekiplerince gözaltına alınan A.B. ve H.Y. isimli şahıslar adli makamlara sevk edildi.

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