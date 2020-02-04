İstanbul'dan Tosya Kaymakamlığına kitap bağışı

Tosya Kaymakamlığı tarafından başlatılan “Okuyan Bir Tosya Hayalim Var” projesine İstanbul'dan kitap bağışında bulunuldu.

Tosya Kaymakamlığı tarafından başlatılan “Okuyan Bir Tosya Hayalim Var” projesini sosyal medya üzerinden gören ve İstanbul'daki ikamet eden Çağla Işıklı, projeye destek vermek için Kaymakamlık ile irtibata geçti. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ile görüşen Çağla Işıklı, topladığı kitapları Tosya Kaymakamlığına teslim etti. Projeye verdiği destek için teşekkür eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “'Okuyan Bir Tosya Hayalim Var' adıyla başlatmış olduğum kitap okuma kampanyamızı sosyal medyadan görerek destek olmak için İstanbul'dan bize bu kitapları ulaştıran Çağla Işıklı hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Bunlar son derece nitelikli ve yeni kitaplar. Yarıyıl tatil dönüşü okullarımızın kütüphanelerinde öğrencilerimiz ile buluşacak” dedi.