İşten çıkartılan maden işçileri greve başladı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren bakır madeni işletmesinde çeşitli gerekçelerle işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler, maden ocağı önünde greve başladı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bulunan bir maden şirketinde çalışan ve gerekçeli sebepler gösterilerek işten çıkartılan işçiler, maden ocağı önünde greve başladı. Maden yetkilileri ile görüşen işçiler, istek ve taleplerini dile getirdi. Maden yetkilileri ise işçilerin her türlü yasal haklara sahip olduklarını ve haklarını hukuki çerçevede savunabileceklerini belirtti.

Konu ile ilgili maden şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde madencilik faaliyeti yürütmekte olan Acacia Madenciliğin ana yüklenicisi olan Köseoğlu Madencilik A.Ş. ile şirketin sözleşmesinin bitmesi nedeniyle bu firmanın personeli olan 440 çalışan, yeni yüklenici firma olan YEPE Madencilik A.Ş.'de yeniden istihdam edilmiştir. Gerek bu firma değişikliği gerekse yıllık işletme planları kapsamında kamyon sayısında azaltmaya gidilmiş olması nedeniyle, çoğunluğu Kastamonu dışından olan 100 kişinin işine son verildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Konunun Acacia ile direkt bir ilişkisi bulunmamakla birlikte, çalışanların her türlü yasal hakkı Köseoğlu Madencilik A.Ş. tarafından verilmiştir. Türkiye maden ihracatında dördüncü, bakır madeni ihracatında ise birinci sırada yer alan Acacia Madencilik olarak, 2022 yılında da bölge ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğimizi bu vesileyle hatırlatmak isteriz” denildi.