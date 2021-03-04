İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması ilçe finali yapıldı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması ilçe finali yapıldı.

Daday İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü” kapsamında gerçekleştirilen “İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması ilçe finali, Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde okulun konferans salonunda gerçekleştirildi.

Pandemi kurallarına uygun olarak yapılan yarışmada ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç kategoride yapıldı. Daha önce kendi okullarında düzenlenen yarışmada birinci olan öğrencilerin katıldığı yarışmada beden dili, şiire hakimiyet, diksiyon ve vurgu tonlama kriterlerinden puanlama yapıldı. Yapılan yarışmada ilkokul kategorisinde Miralay Halit Bey İlkokulu öğrencisi Elif Su Aynacı birinci, Atatürk İlkokulu öğrencisi Zeynep Duru Sezer ikinci, ortaokul kategorisinde, Selalmaz İlkokulu öğrencisi Buse Çoban birinci, İmam Hatip ortaokulu öğrencisi Nur Pirci ikinci, Atatürk Ortaokulu öğrencisi Nuriza Kara üçüncü oldu. Lise kategorisinde ise Şehit Ümit Demirci ÇPAL öğrencisi Tuğba Kandak birinci, Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Gamzenur Basmacıgil ikinci oldu. Dereceye giren öğrencilere 12 Mart Cuma günü düzenlenecek olan İstiklâl Marşının 100. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri programında ödülleri verilecek.