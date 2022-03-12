İstiklal Marşı'nın 101. yılı tiyatro gösterileri eşliğinde anıldı

Kastamonu'da, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nın kabülünün 101. yıldönümünde düzenlenen program ile anıldı.

Kastamonu'da İstiklal Marşı'nın kabülünün 101. yıldönümünde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi. Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi tarafından düzenlenen “12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve öğrenciler tarafından 12 Mart oratoryosu ve tiyatro gösterisi sergilendi. Program sonunda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Programa Vali Avni Çakır, Belediye Başkan Rahmi Galip Vidinlioğlu, Garnizon Komutanı ve Asker Alma Bölge Başkanı Personel Albay Yücel Ercan, Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Fatih Güven, öğrencileri ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Fatih Güven, “İstiklal Marşımız, milli birlik ve beraberlik duygusunun, milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunun veciz bir biçimde ortaya konulduğu Millî mutabakat metnidir. İstiklal Marşı'nı anlayabilmek için, Mehmet Akif'i iyi bilmek, onun bütün yönleriyle şahsında topladığı ‘Milli Mücadele ruhu'nu yakından tanımak, bu ruhu, hakkı ile hissetmek gerekir” dedi.

Program yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesi ile sona erdi.