İstiklal Marşının orijinal basımı Araç Harp Müzesinde

İstiklal Marşının orijinal basımı, Araç ilçesinin Tellikoz Köyünden Şehit İdris Hınık'ın eniştesi olan işadamı Muammer Küçükgüzel (Havalı) tarafından satın alınarak Araç Harp Müzesine bağışlandı. Tarihi orijinal belge, müzede bulunan diğer değerli belgelere eklendi. Müze sorumlusu Gazi Abdullah Savaş, şunları söyledi: “Şehit Ailesi olarak kabul ettiğimiz Sayın Muammer Küçükgüzel (Havalı) bu güne kadar Harp Müzesine defalarca yardımda bulunmuş, ayrıca Çanakkale Savaşında kullanılan 105 yıllık keçeden yapılma askeri üniformalı paltoyu satın alarak müzeye bağışlamıştır. Kendisine teşekkür ediyoruz”