İhlas Haber Ajansı

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İstinat duvarına çarparak durabilen cipteki 4 kişi yaralandı

Kastamonu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan cip, yaklaşık 15 metreden şarampole uçarak istinat duvarına çarptı.

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan cip, yaklaşık 15 metreden şarampole uçarak istinat duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.


Kaza, Kastamonu-Karabük karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir G. idaresindeki plakası öğrenilemeyen cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole uçtu. Yaklaşık 15 metre sürüklenen otomobil istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü ile Sümeyye G., Yiğit G. ve Poyraz G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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