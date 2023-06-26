İstinat duvarından caminin bahçesine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yoldan çıkarak istinat duvarından caminin bahçesine düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Bozkurt karayolu Isırganlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurullah A. yönetimindeki 37 UA 460 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kayarak istinat duvarından yol kenarındaki caminin bahçesine düştü. Kazada sürücü Nurullah A. ile Asel Eylül A., Sultan B. ve Hülya B. yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.