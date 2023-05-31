İşveren ve işçiler çevrimiçi fuarda buluştu

Karadeniz'de düzenlenen bölgesel istihdam fuarı ile iş veren ve işçiler sanal ortamda buluşarak görüşme imkanı sunuldu.

İŞKUR tarafından düzenlenen ve dün başlayan Bölgesel Sanal İstihdam Fuarı, iş arayanları ve işverenleri çevrim içi ortamda bir araya getiriyor. Bugün akşam saatlerine kadar devam edecek fuara Kastamonu, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Çorum ve Amasya'da istihdam oluşturma potansiyeli yüksek olan sektörlerde faaliyet gösteren firmalar katılım sağladı. İş arayan ve işverenlere zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan Sanal İstihdam Fuarı'na iş arayan vatandaşlar, İŞKUR'un resmi web sitesindeki sanal istihdam sayfasında n firmalar hakkında bilgi alabiliyor ve firma yetkilileri ile güvenli bir şekilde görüşme gerçekleştirebiliyor.

“Tüm hizmetler tamamen ücretsiz bir şekilde sunulacaktır”

Fuarın 2 gün ücretsiz bir şekilde devam edeceğini belirten Kastamonu İŞKUR İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, “İŞKUR olarak istihdam hizmetlerini çeşitlendirmek ve işe yerleştirmede aktif rol oynamak amacıyla 2010 yılından beri il veya bölgesel düzeyde istihdam fuarlarına önem verilmekte ve bu faaliyetlerin sayısı ve etkinliği yıllar içinde arttırılarak devam etmektedir. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz, iş arayanlarımızın herhangi bir sebeple katılamadığı istihdam fuarlarımız ve kariyer günlerimiz, oluşturulan sanal fuar teknolojisiyle iş arayanlar ve işverenler dijital platformda buluşma imkanı bulmuştur. İlkini 2019 yılında Mersin'de gerçekleştirdiğimiz, sanal istihdam fuarlarımız, artık Türkiye'nin tamamında gerçekleştirilmektedir. 30-31 Mayıs tarihleri arasında Karadeniz'de ikincisini düzenlediğimiz çevrimiçi fuar ile iş arayan ve işverenlerimizi buluşturuyoruz. İş arayan ve işverenlerin çevrim içi ortamda bir araya getirileceği etkinlik çerçevesinde, Kastamonu, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Çorum ve Amasya illeri yer alıp Karadeniz'in ikinci istihdam fuarı dün sabah 10.00'da başlayıp, iki gün devam edecek. Türkiye genelinde, herkesin erişimine açık olacak fuar, istihdam oluşturma potansiyeli yüksek olan işlerde faaliyet gösteren firmalar katılım sağlamıştır. İş arayan ve işverenler, zaman tasarrufu sağlayan, sanal istihdam fuarında iş arayan vatandaşlar internet adresi üzerinden katılarak katılımcı firmalar hakkında bilgi alabilecek ve firma yetkilileri ile güvenli bir şekilde görüşme gerçekleştirebilecektir. Ayrıca işyerlerinin stantlarına dijital ortam da iş başvurusu, canlı çevrimiçi seminerlere katılım, canlı olarak işverenlerle yazışabilme, online olarak cv bırakma ve internet üzerinden iş görüşmeleri yapabilme gibi tüm hizmetler tamamen ücretsiz bir şekilde sunulacaktır” dedi.

“İnteraktif bir şekilde, sanal istihdam fuarına katılabilecekler”

Vatandaşların firmaların verdiği hizmetler konusunda bilgi sahibi olabileceklerini dile getiren Aşıcı, “Sanal fuarımızı ziyaret etmek için vatandaşlarımız, cihazlarıyla giriş yapabilecekler. Sisteme kayıt olup fuar tarihlerinde, onlara gönderilen kullanıcı adı ve şifrelerle giriş yapacaklar. Daha önceden özgeçmiş varsa onunla, yoksa da yeni bir özgeçmiş oluşturarak katılımcı firmalar ile görüşüp, düzenlenen seminerlere katılarak iş arama ve iş gücü piyasasına ilişkin bilgi düzeyini arttırma imkanına sahip olacaklar ve istedikleri firmalara da özgeçmiş bırakabilecekler. Bölgesel olarak 105 firmanın katılacağı fuara, Kastamonu'dan 13 firmamız katılım sağlamıştır. İş arayan tüm vatandaşlarımız belirtilen tarihlerde interaktif bir şekilde, sanal istihdam fuarına katılabileceklerdir. Malum her şey dijital platformda hayat buluyor. Bu anlamda işsiz ve iş arayan genç arkadaşlarımız, Türkiye genelinde birçok firma ile çalışabilme ve bu firmaların vermiş olduğu hizmetler konusunda bilgi sahibi olabilecekler ve kendilerinin de şartları tutması kaydıyla bu firmalarda istihdam edilme imkanı artacaktır” diye konuştu.