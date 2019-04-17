İtalya'dan yürüyerek yola çıkan gezgin, Çin'e ulaşmayı hedefliyor

İtalya'nın Napoli şehrinden Çin'e ulaşmak için yürüyerek yola çıkan İtalyan gezgin Daniele Ventola (27), Kastamonu'nun Araç ilçesine ulaştı.

İtalya Devletinin de destekleriyle bir proje için 1 Ağustos 2018'de Çin'i ulaşmak üzere yola çıkan İtalyan gezgin 27 yaşındaki Daniele Ventola, bu kapsamda Kastamonu'nun Araç ilçesine ulaştı. Ventola, Çin'e yürüyüşünü 2020'nin Ağustos ayında tamamlamayı planladığını söyledi. “Sosyal ağların kullanımı yoluyla kültürel ön yargıların kırılması” projesi için yollara düşen Ventola, “Günlerce yürüyerek yolculuğuma devam ettim, ediyorum. Akşamları şehir merkezlerinde çadır kurarak uyuyorum. Türkiye 'de geçen günlerimde huzur içinde yürüdüm. Birkaç kelime de Türkçe öğrendim. Türkleri ve Türk çayını seviyorum. Türkiye'de herkes beni misafir etmek, bir şeyler ikram etmek istiyor. Bu da yolculuğumun güzel yanı. Güzel dostlar ediniyorum, onların fotoğrafını çekiyorum” dedi.