İtfaiye ekiplerinden yılan yakalama operasyonu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde itfaiye ekiplerince bir evde yılan görülmesi üzerine yılan yakalama operasyonu düzenlendi. İtfaiye ekiplerince çatı katında yakaladıkları yılanın boyunun 2 metre olduğu görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tosya'da ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunan Badem Arkı mevki olarak bilinen Kızılcıklı Sokakta İsmail S.'nin bağ evinin yanında bulunan ardiye olarak kullanılan kısmında yılan gördü. Yılanı yakalayamayacağını anlayan ev sahibi İsmail S., durumu Tosya Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, özel ekipman kullanarak yılanı yakaladı. Yakalanan yılan, daha sonra boş bir araziye tekrar doğal yaşam alanına geri bırakıldı. Yılanın boyu yaklaşık 2 metre olarak ölçüldü.

“Kendi imkanlarınızla yakalamayan ve öldürmeyin”

Tosya Belediyesi İtfaiye Çavuşu İsmail Altılar, “İlçemizde yılan sezonunu erken açtık. Bu ay gelen ihbar üzerine özellikle bağ evlerinde iki adet yılan yakaladık. Vatandaşlarımızdan ricamız bu şekilde saklanmış veya köşeye sıkışmış yılanları kendi imkanları ile yakalamaya çalışmasınlar. İtfaiyemize ihbarda bulundukları anda bizler özel ekipmanlarımızla gelerek yılana zarar vermeden yakalayıp doğaya tekrar geri bırakıyoruz” uyarısında bulundu.

Ev sahibi İsmail S., boyu iki metreyi bulan yılanın itfaiye ekiplerince başarılı bir şekilde yakalanarak tekrar doğaya salıverilmesinden ötürü ekiplere teşekkür etti.