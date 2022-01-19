İYİ Parti Kastamonu İl Başkanlığı'nda toplu istifa: 16 yönetim kurulu üyesi görevini bıraktı

İYİ Parti Kastamonu İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi 16 kişi, görevinden istifa etti. Konu ile ilgili basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kastamonu İl Başkanı Mehmet Çıvgın, İl Yönetiminden 16 üyenin istifa ettiğini ve istifa dilekçelerinin bugün ellerine ulaştığını söyledi.

İstifalardan haberinin olmadığını söyleyen Çıvgın, “Ondan sonra da partimizin genel başkan yardımcısının bir televizyon kanalında programı vardı. Onu izlerken, gazeteci arkadaşlarımızın bazıları arayarak bir istifa furyası olduğunu söylediler. Hayırdır, böyle bir şey bana gelmedi. Sadece bir arkadaşımız istifasını göndermiş, üyeliği devam ediyor. Bunu biliyorduk. Daha sonra öğrendik ki arkadaşlarımız sistemli bir şekilde üyeliklerinin devam etmesi şartıyla yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiklerini açıklamışlar ve yerel bir gazetemizde bunun haber olarak düştüğü bilgisi geldi. Gazetelerde yok ama sosyal medyada bizim telefonumuzda sabit” dedi.

PTT kanalıyla 16 yönetim kurulu üyesinin istifalarını İl Başkanlığına gönderdiğini belirten Çıvgın, şöyle konuştu:

“Bu zor günlerde ter akıtmış, mesaisini harcamış arkadaşlarımızın çalışmalara katılmayan, yönetim kurulunda daha önce divan kurulunda olan bazı arkadaşları ben görevden almıştım, diğerleri de kendiliğinden istifa etmişlerdi. Onların yerine yedekten arkadaşlarımızı çağırdık, teşkilatlanmamızı tamamladık. Şimdi arkadaşlarımız yönetim kurulundaki üyeliklerinden de istifa ettiklerine yönelik PTT kanalıyla 16 arkadaşımız da istifasını yollamış. Bunlardan 1'i divan kurulunda, 12'si asil yönetim kurulunda, 3 tanesi ise yedek yönetim kurulunda. Bu arkadaşlarımızın birkaç tanesi ile çalışmalarımızda beraberdik. Yalnız arkadaşlarımız çok samimi arkadaşlarıyla bağları olduğundan dolayı, dilekçelerinde yok ama bunu ifade ettiler.”

İstifa eden yönetim kurulu üyelerine yüklenen Çıvgın, “Yeni yönetim hazırlıklarını anlatıyorlar, ancak bizim görevimizin başında olduğumuzu da unutuyorlar. Bu arkadaşlarımız toplantılara gelmezler, faaliyetlere gelmezler, aidatlarını ödemezler ancak teşkilat dışında laf üreten arkadaşlarımız İyi ki istifa etmişler, teşkilatta rahatladı, Allah razı olsun" diye konuştu.