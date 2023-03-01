İzinsiz kazı yapan iki kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı

Kastamonu'da il merkezinde izinsiz kaçak kazı yaptıkları sırada jandarma ekiplerince suçüstü yaralanan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde E.K. ve T.D. isimli şahıslar, Kastamonu'nun Merkez ilçesinde define bulmak maksadıyla izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte jandarma ekiplerince yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet arama dedektörü, 4 adet altın arama çubuğu ve 14 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.K. ve T.D. isimli şahıslar, adli makamlara sevk edildi.