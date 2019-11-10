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Jandarma bir evde piyade tüfeği ele geçirdi: 1 gözaltı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde bir evde yapılan aramada, 1 adet piyade tüfeği ve mühimmatlar ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Kastamonu'da il merkezinde bir şahsa ait evde piyade tüfeği bulundurulduğunun öğrenilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen adreste yapılan aramada 1 adet 7,62 milimetre çapında ruhsatsız makineli tüfek ve bu tüfeğe ait 2 adet şarjör ile birlikte 130 adet 7,62 milimetre çapında fişek, 1 adet CZ 75 marka 9 milimetre ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ile birlikte 40 adet 9 milimetre çapında fişek, 1 adet kılıç ele geçirildi. Olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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