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Jandarma ekipleri 12 sokak köpeğini aşıladı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koma Tim Komutanlığı ekipleri, Araç ilçesine bağlı İğdir beldesinde 12 sokak köpeğini aşıladı.


Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koma Tim Komutanlığı ekiplerince tespit edilen 12 sokak köpeğine iç ve dış parazit ile uyuz hastalığına karşı Araç İlçe Tarım Müdürlüğü ile koordine kurularak gerekli aşı işlemleri yapıldı. Jandarma ekiplerince aşılama işleminin ardından sokak hayvanlarına yem ve su verildi. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığınca sokak hayvanlarının hastalıklara karşı korunması faaliyetlerine devam edileceği öğrenildi.

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