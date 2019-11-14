Jandarma ekipleri, okul servislerini denetledi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde ve ilçelerde trafik timlerince okul servis araç sürücüleri ve rehber personele yönelik eğitimler düzenlendi. Eğitimlerin ardından 173 okul servis aracı kontrol edildi. ‘Güvenli Eğitim' kapsamında Cide ilçesi Şehit Şevki Eren Yatkın İlkokulunda trafik eğitim semineri verildi. Ayrıca jandarma ekipleri, eğitim ve denetimlerinde çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi hediye etti.