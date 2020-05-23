Jandarma ekipleri, şehit mezarlarını elleriyle temizledi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde jandarma ekipleri, ilçedeki şehit mezarlarının bakım ve onarımlarını yaptı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde jandarma görevlileri tarafından Ramazan Bayramı öncesi ilçede bulunan tüm şehit mezarlarının bakım ve onarımları yapıldı. Mezarların çevresi temizlenirken, bayrakları yenilendi ve bayrak direkleri boyandı. İlçe Jandarma Komutanlığı personeline çalışmaları için teşekkür eden Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, “Jandarma personellerimiz tarafından, şehitlerimizin mezarları ailelerin ziyaretleri esnasında bakımlı bulmaları için büyük bir gayretle çalışılarak onarımları yapıldı” dedi.

Kaymakam Açıkgöz, “Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ailelerine Rabbimizden sabrı cemil niyaz ediyorum. Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçemizde metfun bulunan şehitlerimizin mezarlarının bakım ve temizliği yapıldı. Eskiyen bayraklarımız değiştirildi ve bayrak direkleri boyandı. Genelge gereği şehit yakınlarımız bugün şehitlerimizi ziyaret edebilecekler. Aileler, ziyarete geldiklerinde mezarlıkları bakımlı bulsunlar istedik. İlçe Jandarma Teşkilatımızın kahraman mensuplarını, titiz çalışmaları dolayısıyla tebrik ediyorum” diye konuştu.