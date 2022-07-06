Jandarma ekipleri selde zarar gören sokak köpeklerini yalnız bırakmadı

Jandarma Hayvan Durumu İzleme (HAYDİ) ekipleri, Kastamonu'da selde zarar gören sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının ihtiyaçlarını gidererek yalnız bırakmadı.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından afet bölgesindeki sokak hayvanlarının bakım, besleme, muayene, tedavi ve aşılama faaliyetleri yürütülüyor. Her gün afet bölgesindeki sokak hayvanlarını bekleyen jandarma HAYDİ ekipleri ayrıca sel felaketinde yaralanan, bakıma muhtaç ve aç kalan hayvanların da gerekli bakım ve yiyecek ihtiyaçlarını karşıladı.

Ayrıca, HAYDİ ekipleri tarafından sel bölgesindeki sokak hayvanları tek tek kontrol edilerek hasta ve yaralı olanlar Kastamonu İl merkezinde bulunan Kastamonu Belediyesine ait geçici hayvan bakım evine götürülerek veterinerlere muayene ve tedavileri yaptırıldı.