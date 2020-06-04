Jandarma ekipleri, tarihi eser özelliği taşıyan taş blok ele geçirildi

Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydiler ilçesine bağlı Üyük köyünde icra edilen devriye faaliyeti esnasında bir şahsın evinin bahçesinde tarihi eser niteliğinde taşlar bulunduğunu tespit etti. Olayla ilgili olarak Kastamonu Müze Müdürlüğünden görevlendirilen arkeologlar tarafından yapılan incelemede, ele geçirilen taş bloğun kültür varlığı statüsünde olduğu belirtildi. Ele geçirilen işlemeli taş blok, Kastamonu Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsa ise 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan idari yaptırım uygulandı.