İhlas Haber Ajansı

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Jandarma ekipleri, yeni ‘trafik dedektifleri' yetiştiriyor

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Trafik Dedektifleri projesi çerçevesinde eğitim alan öğrencilere ’trafik dedektifleri kimlik kartı’ verildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Trafik Dedektifleri projesi çerçevesinde eğitim alan öğrencilere 'trafik dedektifleri kimlik kartı' verildi.


İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi. İl merkezinde bulunan Elyakut İlkolulu'nda, uygulamalı ve teorik olarak gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere bilgiler aktaran jandarma ekipleri, çocuklara emniyet kemeri kullanmanın önemi, servis araçlarında dikkat etmeleri gereken hususlar, yollardan karşıya geçiş, yaya ve sürücülerin haklarına saygılı olma ile oyun alanı ve oyun onayamayacakları alanlar konularında bilgilendirme yaptı. Eğitimde 'trafik dedektifleri kimlik kartı' verilen öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve boyama kitabı hediye edildi.

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