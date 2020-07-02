Jandarma ekiplerince durdurulan araçtan tarihi eserler çıktı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 18 tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Azdavay'a bağlı Derelitekke köyünde tarihi eserler bulundurduğu tespit edilen R.D.'nin aracı durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinden 2 adet istavroz (haç) figürü, 1 adet melek figürü bulunan metal obje, 1 adet mermer insan heykeli, 3 adet sikke, 2 adet zincirli kolye, 1 adet metal tas ile 8 adet çeşitli ebatlarda metal obje ele geçirildi. Tarihi eserlere jandarma ekiplerince el konulurken, şüpheli şahıs R.D. ise gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.