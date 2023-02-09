İhlas Haber Ajansı

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Jandarma ekiplerince üstünde esrar ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Kastamonu’da jandarma ekiplerince üstünde esrar ile yakalanan şahıs, gözaltına alındı.

Kastamonu'da jandarma ekiplerince üstünde esrar ile yakalanan şahıs, gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucu maddeyi Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine getirdiği tespit edilen şahsın bulunduğu yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yolculuk yapan Y.Ş.'nin (37) üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramada, 158 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Y.Ş., adli makamlara sevk edildi.

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