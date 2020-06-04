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Jandarma ekiplerinden kaçak silah operasyonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde yasa dışı silah alım ve satımı yaptığı gerekçesiyle iki kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Taşköprü ilçesine bağlı Dere ve Donalar köylerinde A.K. ve M.T. isimli şahısların yasa dışı silah alım ve satımı yaptıklarının tespit edilmesi üzerine operasyon yapıldı. Operasyonda şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 adet Parabellum marka ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet belgesi olmayan kurusıkı tabanca, 73 adet 9 mm tabanca fişeği ile 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi.


Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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