Jandarma ekiplerinden kaçak tütün operasyonu: 41 bin 180 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi

Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde iki şahsın Taşköprü ilçesi Merkez Mahallesindeki bulunan iş yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada 19 bin 960 adet Calbor marka, 9 bin 60 adet Maria marka, 700 adet Watson marka, 4 bin 200 adet President marka, 180 adet Touch marka, 3 bin 180 adet markası belirsiz Makaron olmak üzere toplamda 41 bin 180 adet makarona sarılmış bandrolsüz sigara, 8 bin 140 gram kıyılmış tütün, 4 adet sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili iki şahıs hakkında Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.