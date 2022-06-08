Jandarma ekiplerinden öğrencilere meslek tanıtımı

yılı etkinlikleri çerçevesinde 7-14 Haziran Jandarma Haftası dolayısıyla ziyaret ettiği özel bir okulda meslek tanıtımı yaptı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, Jandarmanın 183'ncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 7-14 Haziran Jandarma Haftası kutlamaları sebebiyle özel bir okulda meslek tanıtımında bulundu.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öğrencilere, jandarma mesleği ile jandarmanın görev esnasında kullandığı araçların tanıtımı yapıldı. Düzenlenen program sonrasında öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi, boyama kitapları, KADES broşürü ve çeşitli hediyeler ile sokak hayvanlarını beslemeleri için mama dağıtıldı.

Füme ve Garip öğrencilerin ilgi odağı oldu

Tanıtım faaliyetleri çerçevesinde öğrencilere, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen Çocuk Kadın Kısım Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma Timi, Arama Kurtarma Köpek Unsuru, İz Takip Köpek Unsuru, Motosikletli Asayiş Timi, Olay Yeri İnceleme Timi, PAMİT (Patlayıcı Madde İmha) Timi, HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) Timi, Jandarma Komando Timi, Trafik Timi ve Asayiş Timleri tarafından meslek tanıtımı yapıldı.

Ayrıca jandarmanın görev yaparken kullandığı araçlarda öğrencilere tanıtıldı. Öğrencilerin merak ettiği sorularda, jandarma ekiplerince yanıtlandı. Jandarmanın eğitimli köpekleri olan Füme ve Garip, çocukların ilgi odağı olurken, yaptıkları gösteriler öğrenciler tarafından büyük beğeni topladı. Arama Kurtarma ve PAMİT (Patlayıcı Madde İmha) köpekleri sahada hünerlerini sergiledi.

Etkinlikte Jandarma Trafik Timleri tarafından öğrencilere trafikte farkındalıklarını artırmak ve daha bilinçli bir nesil yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla uygulamalı trafik kontrolü yaptırıldı.