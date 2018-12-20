Jandarma ekiplerinden silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklu

Edinilen bilgiye göre Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarı çalışmalar neticesinde Tosya'da Kilkuyu Köyü Yörük Çeşmesi Mevki'inde bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta jandarma ekiplerince yapılan aramada iki şüpheli şahsa ait 3 adet 9 mm çapında, 2 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ile 6 adet şarjör ve 18 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli şahıs gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından şüpheli şahıslardan 1 kişi tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.