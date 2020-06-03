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Jandarma ekiplerinden tefeci operasyonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen bir şahsın evine operasyon düzenledi.

Operasyonda şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Hacıköy köyünde tefecilik yaptığı iddia edilen K.C'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda jandarma ekiplerince yapılan aramada; 1 adet seri numarası olmayan Barena marka tabanca ile bu tabancaya ait 52 adet fişek, 1 adet belgesi olmayan kurusıkı tabanca, 1 adet not defteri, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.


Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs, adli makamlara sevk edildi.

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