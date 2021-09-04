İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Jandarma Genel Komutanlığı, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı

Sel afetinin yaşandığı bölgede Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı.


Kastamonu'da 11 Ağustos'ta Ezine ve Zarbana Çayı'nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel felaketinin en ağır yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, selden etkilenen çocuklara oyuncak dağıttı.


Jandarma Genel Komutanlığından temin edilen oyuncaklar, Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen çocukları mutlu etmek amacıyla dağıtıldı.


Ayrıca jandarma ekipleri, çocuklarla bir süre vakit geçirerek oyunlar oynadı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.