Jandarma, köy okullarını gezerek meslek tanıtımı yapıyor

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Milli Eğitim Müdürlüğünün müşterek yürüttüğü “Haydi Mesleğini Seç” projesi kapsamında her hafta bir köy okulu ziyaret edilerek jandarma mesleği anlatılıyor. Son olarak merkeze bağlı Kurucaören köyünde ortaokulu ziyaret eden çocuk kısım amirliği, motorize trafik timleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) Timi, narkotik timi ve narkotik köpeği, arama kurtarma ve bomba arama unsuru ve komando timi, öğrencilerle sohbet edip, jandarma ekiplerinin neler yaptıklarını anlattılar.

Jandarma mesleği hakkında öğrencilere bilgi veren ekipler, ayrıca Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından gösteriler de düzenleniyor. Öğrencilere, meslek tanıtımı kapsamında trafik farkındalıklarını artırmak amacıyla uygulamalı trafik kontrolü de yaptırıldı. Düzenlenen program sonrasında öğrencilere "Tim Jandarma" çizgi filmi izlettirilerek, Jandarma Çocuk Dergisi, boyama kitapları ve çeşitli hediyeler ile sokak hayvanlarını beslemeleri için mama verildi.