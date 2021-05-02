Jandarma sokak hayvanlarını besledi

Kastamonu'da jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi ekiplerince, hayvanların beslenebilmesi için kent merkezinin ormanlık alanları ile ilçelerde farklı noktalara mama, yem ve su konuldu. Ekipler, devriye faaliyeti sırasında gördükleri sokak hayvanlarıyla ilgilendi, elleriyle besledikleri hayvanlara su içirdi. Özellikle hayvanların yiyecek ve içecek bulmakta zorlandığı alanlarda dağıtım yapılırken, sağlık sorunları bulunan hayvanlara da yardımcı olundu. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca sokak hayvanlarına mama, yem ve su bırakacak.