Jandarma sokak köpeklerine sahip çıkıyor

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde jandarma ekipleri, kısıtlama günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama dağıttı.

Hanönü'nde korona virüs denetimlerini aralıksız sürdüren jandarma ekipleri, sokak hayvanlarının yardımına koştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma günlerinde sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığını gören jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, sokak hayvanlarının yoğun olduğu belirlenen noktalara mama bırakarak beslenmelerine yardımcı oldu. Belirlenen noktalara mama dağıtımı yapan ekipler, sokak hayvanlarını elleriyle beslemeyi de ihmal etmedi.