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Jandarma tarafından kablo hırsızlarına suçüstü

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri kablo hırsızlarını suçüstü yakaladı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri kablo hırsızlarını suçüstü yakaladı.


Edinilen bilgiye göre; Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca Tosya İlçesi Organize Sanayi Bölgesi Mevki'inde Türk Telekom A.Ş. Ye ait bakır kabloların çalınması olayının haber alınması üzerine olay yerine intikal eden Jandarma ekipleri tarafından (S.Ö.) ve (İ.G.) isimli şahıslar kestikleri kablolarla birlikte suçüstü yakalandılar.


Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi tarafından yapılan incelemede yaklaşık 200 metre bakır kablonun kesildiği ve piyasa değerinin yaklaşık 10.000,00TL olduğu tespit edildi. Şahısların Çorum L Tipi Kapalı Cezaevinden bir ay önce tahliye edildikleri ve kablo hırsızlığından sabıkalı oldukları öğrenildi.


Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen kablo hırsızlığından 25 sabıkları olan 2 şahıs en son Tosya'da yakalandı.


Adli makamlara sevk edilen zanlılar İfadelerinde teşebbüs aşamasında yakalandıklarını ve Kastamonu'ya geldiklerine çok pişman olduklarını ifade ettiği öğrenildi.

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