Jandarma trafik ekiplerinden sürücü adaylarına eğitim

Kastamonu ve ilçelerinde faaliyet gösteren sürücü kurslarında eğitimini tamamlayan sürücü adaylarına, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından “Aday Sürücülere Son Ders Jandarmadan” projesi çerçevesinde eğitim veriliyor. Eğitimlerde, sürücü adaylarına uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapan ekipler, trafiğe çıkmadan önce, trafikte sürücü tarafından yapılması gereken kontroller, seyir halindeyken dikkat edilmesi gereken kurallarla ilgili uyarılarda bulunuyor.

Kastamonu merkez ilçesinde bulunan bir sürücü kursunda gerçekleştirilen eğitimde, sürücü belgesi almaya hak kazanan 20 sürücü adayına trafik kuralları hakkında önemli bilgiler verildi. Eğitimin ardından ekipler tarafından kurallar, 'trafik eğitim parkuru'nda uygulamalı olarak anlatıldı.