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Jandarmadan erkeklere “Kadına El Kal-Ka-Maz” eğitimi

Kastamonu’da kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla jandarma ekipleri, tarafından “Kadına El Kal-Ka-Maz” projesi çerçevesinde erkeklere bilgilendirme eğitimi verildi.

Kastamonu'da kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla jandarma ekipleri, tarafından “Kadına El Kal-Ka-Maz” projesi çerçevesinde erkeklere bilgilendirme eğitimi verildi.


Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, “Kadına El Kal-Ka-Maz” projesi çerçevesinde, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, Kastamonu Devlet Su İşleri 23'üncü Bölge Müdürlüğünde görevli 100 kişilik kamu ve işçi personele bilgilendirmelerde bulundu. Erkek personellerin katıldığı seminerde, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

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