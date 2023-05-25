Jandarmadan erkeklere “Kadına El Kal-Ka-Maz” eğitimi verildi

Kastamonu'da kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla jandarma ekipleri, tarafından “Kadına El Kal-Ka-Maz” projesi çerçevesinde erkeklere bilgilendirme eğitimi verildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından, “Kadına El Kal-Ka-Maz” projesi çerçevesinde eğitimler verilmeye devam ediyor. Bu çerçevede, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, Kastamonu ili Bozkurt İlçe kaymakamlığı konferans salonunda 80 kişilik personele bilgilendirmelerde bulundu. Erkek personellerin katıldığı seminerde, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.