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Jandarmadan kaçak alkol operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araç ilçesinde yasadışı yollarla içki üreterek ticaretini yaptığı gerekçesiyle 1 kişiyi tutukladı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Türkiye geneli kaçak ve sahte alkol uygulaması kapsamında Araç ilçesinde İ.K. isimli şahsın ikametinde yasadışı yollardan içki üreterek ticaretini yaptığı belirlendi. İ.K.'nin evinde yapılan aramada etil alkol, içmeye hazır hale getirilmiş içki, boş alkol şişelere, boş etil alkol bidonu, av fişeği atabilen tabanca ele geçirildi. Olayda ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan İ.K., karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.



Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Şahıs, adli makamlarca tutuklanmıştır. Vatandaşlarımızı can ve mal güvenliği açısından kaça üretilen alkolü içkilerin büyük tehlike arz ettiği ve can kaybı ile körlüklere yol açtığı konusunda bilgilendiririz” denildi.

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