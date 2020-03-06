Jandarmadan kaybolan şahıslar için ‘akıllı saat' projesi başlatıldı

Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, son 5 yılda 222 kayıp şahıs olayına müdahale edildiğini belirterek, bunlardan 10 şahsın arazide ölü bulunduğunu ve 4 şahsın da takibine devam edildiğini kaydetti.

Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, İl Genel Meclisinde İl Jandarma Komutanlığınca “Kayıp Şahıs Olaylarını Önleme ve Bulma Projesi” kapsamında hayata geçirilen “Akıllı Saat” projesini tanıttı.

İl Genel Meclisi üyelerini proje hakkında bilgilendiren Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı olarak sorumluluk bölgelerinde emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını, halkın huzur ve güven içerisinde yaşantısını sürdürmesini sağlamanın asli görevleri olduğunu belirterek, “Görevlerimizi ifa ederken, ilimiz genelinde zaman zaman vatandaşlarımızın canına ve malına zarar veren olaylar ile karşılaşmaktayız. Bu durum bizleri ziyadesiyle üzmektedir. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik olayları önceden alınacak tedbirlerle önlemek veya zararı en aza indirmek maksadıyla bizlerde çeşitli projeler geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Vatandaşlarımızın kimi zaman can kaybına kimi zaman mağduriyetine yol açan, özellikle alzheimer ve zihinsel engelli insanlarımızın kaybolmalarını önlemek için proje hazırladık. İl Jandarma Komutanlığı olarak ‘millete efendilik etmek yoktur, hizmet etmek vardır' anlayışı ile hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.

Proje hakkında bilgi veren Avkıran, Akıllı Saat projesiyle 5 yılda 222 kayıp şahıs olayına müdahale edildiğini söyledi.

10 şahsın arazide ölü olarak bulunduğunu ve 4 şahsın da takibine devam edildiğini ifade eden Avkıran, “Kayıp şahısların yüzde 25'lik kısmını zihinsel engelliler ile alzheimer hastaları oluşturuyor. Zihinsel engelli ve alzheimer hastası şahısların kaybolmasını önlemek ve kaybolduklarında en kısa sürede bulunmasını sağlamak amacıyla geliştirilen projede “Akıllı Saat” uygulaması da yer alacak” diye konuştu.

İl Jandarma Suçlar Kısmı Amiri Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Uzun ise, proje hakkında İl Genel Meclisi üyelerine bilgi vererek, projenin yürütülmesi noktasında destek istedi.