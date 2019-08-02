İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma'dan sikke operasyonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü’de 8 adet Roma dönemine ait heykel ile 359 adet sikke ele geçirdi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü'de 8 adet Roma dönemine ait heykel ile 359 adet sikke ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde şüphelendikleri bir şahsın aracını durdurdu. Araçta yapılan aramada 8 adet Roma dönemine ait boyları 8 ile 21 santimetre arasında değişen heykel ve 359 adet sikke ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, söz konusu kültür tabiat varlıklarına ise el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.