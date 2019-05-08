Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına geçit yok

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik Merkez İlçe Jandarmanın sorumluluk bölgesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramada 500 gram Skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ta 1 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan Skunk isimli uyuşturucunun sağlığa son derece zararlı etkilerinin olduğu, çok çabuk halüsinasyon etkisi gösterdiği, beyin ölümüne, şizofrene ve kişilik bozukluklarına varan akıl hastalıklarına neden olabilen bir uyuşturucu çeşidi olduğu öğrenildi.