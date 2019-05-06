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Jandarmadan uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen şafak operasyonunda 600 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen şafak operasyonunda 600 gram bonzai maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Taşköprü'de uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. Eş zamanlı şafak operasyonunda 600 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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