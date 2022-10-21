Jandarmanın arama yaptığı araçtan 826 adet sentetik ecza hap çıktı: 3 gözaltı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından durdurularak arama yapılan bir araçta 826 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 3 şahsın farklı şehirlerden temin ettikleri sentetik ecza hapları, Kastamonu'ya getirecekleri bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından B.T., B.T. ve Z.E.B.'nin bulunduğu araç takibe alındı. Daha sonra ekipler tarafından durdurulan araçta arama yapıldı. Aramalarda 826 adet sentetik ecza hap, 26 bin 150 TL para ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili .T., B.T. ve Z.E.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi.