Jandarmanın arama yaptığı sarımsak yüklü minibüsten uyuşturucu çıktı: 1 gözaltı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sarımsak yüklü minibüste yapılan aramada, tavan aydınlatmasının içerisine zulalanmış vaziyette 280 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.T. isimli şahsın İstanbul'dan Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine satmak amacıyla uyuşturucu madde getirdiğini tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından takibe alınan E.T.'nin kullandığı minibüs durduruldu. Sarımsak yüklü minibüste uyuşturucu madde arama köpeği “Yekten” ile yapılan aramada, aracın tavanındaki iç aydınlatma lambasının arkasına zulalanmış vaziyette 280 gram kannabinoid ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.T., Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.