İhlas Haber Ajansı

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Jandarmanın durdurduğu araçta 298 adet sentetik ecza hap ele geçirildi: 4 gözaltı

Kastamonu’da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 298 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 298 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, bir araç ile Ankara'dan edilen uyuşturucu hapların Kastamonu'ya getirileceği bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından takibe alınan araç jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Araçta jandarma ekiplerince yapılan aramada 298 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.


Olayla ilgili araçta bulunan S.U. (46), H.D. (40), E.E. (54) ve C.Y. (41) gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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