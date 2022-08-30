Jandarmanın eğitimli köpekleri "Garip" ve "Testi"nin gösterileri büyük alkış aldı

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu'da düzenlenen törende, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının eğitimli köpekleri "Garip" ve "Testi"nin yaptığı gösteriler, vatandaşlardan büyük alkış topladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü Kastamonu'da düzenlenen törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunulması ile başlayan törende Kastamonu Valisi Avni Çakır ile Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu tarafından tebrikler kabul edildi.

Buradaki törenden sonra Cumhuriyet Meydanında kutlama yapıldı. Vali Çakır ve Başkan Vidinlioğlu, yaya olarak vatandaşların Zafer Bayramını kutladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende Merkez Ortaokulu öğrencileri, halk oyunu gösterisini sundu. Daha sonra Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının eğitimli köpekleri "Garip" ve "Testi"nin yaptığı gösteriler büyük alkış topladı. "Garip" ve "Testi", bir aracın altına gizlenmiş bomba ile varil içerisinde saklanmış bir askeri buldu. Ardından eğitmeninin verdiği komutları yerine getiren köpekler, davetlilerden alkış aldı.

Daha sonra geçiş töreni düzenlendi. Vatandaşlar, geçiş töreni esnasında askerleri, gazileri ve temsilen cepheye mühimmat taşıyan öğrencileri alkışlarla selamladı.

Törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Personel Binbaşı Hamdi Erkin Yılmaz, “Güçlü Türkiye'yi tehdit görenler ile gaflet ve delalet içindekiler açıkçası eylemlerini halen sürdürmektedirler. 100 yıl önce ülkemizi parçalayıp paylaşamayanlar amaçlarına halen ulaşma noktasında çaba içerisindeler. Ancak Türk ulusu ve onun kahraman ordusu, Atatürk'ün ilke ve devrimleri ile Türkiye Cumhuriyetinin temel niteliklerinin sonsuza dek yaşatılmasına ülke bütünlüğünün milli birlik ve beraberliğin korunmasında dün olduğu gibi bugünde canları pahasına devam edecektir. Vatan hiçbir zaman sahipsiz değildir. Türki milletinin bağımsızlığının ve ülkesinin bölünmez bütünlüğü uğruna kendisine verilen her türlü görevi yüce Türk milletine yakışır şekilde üstün vazife anlayışıyla yerine getirmeyi ilke edinen gücünü Türk ulusunun sevgi ve desteğinden alan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugünde aynı inanç, heyecan ve sarsılmaz bir azimle Türkiye Cumhuriyeti devletine sonsuza kadar her türlü tehlikeden korumaya kararlıdır” dedi.