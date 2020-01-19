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Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araç ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çeşitli zamanlarda operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda jandarma ekiplerince yapılan aramada 100 gram skunk, 30 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 5 adet 9 mm fişek ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahıslarla bağlantılı olarak Kastamonu ve İstanbul illerinde de 8 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 9 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 110 gram skunk, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 9 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine konulurken, 7 adet cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.


Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu imal ve ticareti yaparak gençleri zehirleyen ve bu yolla haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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