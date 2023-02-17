Kablo çalan iki hırsız tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Tosya'da 15 Şubat 2023 tarihinde haberleşme ve enerji nakil kablo hırsızlığı olayı ile ilgili Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca A.Ö. ve R.B. isimli şahısların aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği, 1 adet demir kesme testeresi ve 1 adet çekiç ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Ö. ve R.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.