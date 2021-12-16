Kaçak avlanan 2 kişiye 10 bin 294 lira para cezası kesildi

Kastamonu'da kaçak olarak karaca avladıklarını belirledikleri 2 kişiye 10 bin 294 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu'da kış mevsiminin gelmesiyle kaçak avcılara yönelik çalışmalar arttırıldı. Bu kapsamda, koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında ekipler, yasa dışı olarak avlandığı tespit edilen 2 kişi suçüstü yakaladı. Ekipler, kaçak avladıkları karaca ile silahlara el koyarken, şahıslara 10 bin 294 lira para cezası uyguladı.