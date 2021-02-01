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Kaçak avlanan 9 kişiye 12 bin lira idari para cezası

Kastamonu’da kaçak avcılık yaparken Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine yakalanan 9 şahsa toplamda 12 bin 333 lira idari para cezası uygulandı.

Kastamonu'da kaçak avcılık yaparken Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine yakalanan 9 şahsa toplamda 12 bin 333 lira idari para cezası uygulandı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, yaban hayvanlarının korunması, usulsüz ve kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerin hız kesmeden devam ettiriyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde Taşköprü ilçesi Koçanlı ve Karadere devlet avlaklarında, 9 şahsın yasa dışı av yaptığı tespit edildi. Avlanma belgeleri olmadığı belirlenen şahıslara, toplamda 12 bin 333 lira idari yaptırım uygulandı.

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