Kaçak define avcılarına suçüstü baskın: 5 gözaltı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde izinsiz kazı yapan kaçak define avcıları suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 5 şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde define bulmak amacı ile kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından H.İ.K., Y.B., E.D., Z.D. ve O.K. isimli şahıslar, kazı yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahısların yanında ise kazı sırasında kullandıkları malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.