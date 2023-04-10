İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaçak define avcılarına suçüstü baskın: 5 gözaltı

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde izinsiz kazı yapan kaçak define avcıları suçüstü yakalandı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde izinsiz kazı yapan kaçak define avcıları suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 5 şahıs adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde define bulmak amacı ile kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından H.İ.K., Y.B., E.D., Z.D. ve O.K. isimli şahıslar, kazı yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahısların yanında ise kazı sırasında kullandıkları malzemeler ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.